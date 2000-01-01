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Качественно:
Мы строго соблюдаем регламент производителя
Только профи:
В нашей команде только опытные русские мастера, прошедшие обучение и обладающие стажем от 6-х лет
МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ СТАНЦИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Только лучшие:
Все мастера обучались у производителей ЛОС
Стоимость:
Доступные цены на услуги
и оборудование. Скидки постоянным клиентам до 30%
Гарантии:
Гарантии на работу и оборудование до 5 лет
Материалы:
Только от проверенных производителей
Опыт:
Ремонтируем септики
и ЛОС более 10 лет
Репутация:
Нас рекомендуют родственникам и друзьям
Оказываем полный спектр услуг по продаже, технихническому обслуживанию, ремонтным работам и очистке септиков. Мы отвечаем за свои действия, потому что даем письменную гарантию на оказанные услуги.
В нашей компании самое большое количество мастеров живущих на Юге и Юго-Западе МО. Мы всегда приезжаем быстрее других организаций. Просто наберите: 8 (495) 177-56-74 или 8-926-592-2757
Москва Чехов Подольск Серпухов Заокский Щербинка Климовск Одинцово Наро-Фоминск Домодедово Обнинск Троицк Раменское Апрелевка Развилка Михнево Кашира
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обслуживание СЕПТИКА
ремонт СЕПТИКА
Вам требуется консервация или запуск септика после зимы?
Просто позвони: 8 (495) 177-56-74
Консервация септика :
- Производится полная диагностика септика
- Если требуется ремонт механизмов
- Отключение от питания
- Мойкой высокого давления промываются все эрлифты и грязевой фильтр.
- Частично откачивается жидкость из септика
- Моются все стенки и механизмы септика
- Чистятся фильтры воздушных компрессоров
- Демонтируются компрессоры
- Демонтируется дренажный насос
- В каждую камеру опускаются компенсирующие емкости, для избежания разрыва септика.
- Септик утепляется.
Расконсервация септика проводится в обратном порядке, но наш мастер добавит бактерии для быстрого ввода вашего септика в нормальный режим и правильного функционирования септика. Это бесплатно.
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компрессоры для септиков
Устраним поломки септика:
- Неприятный запах
- Септик переполнен
- Не перекачивает
- Сломан компрессор
- Сломан поплавок (лягушка)
- Неисправность электрики
- Блок управления сломан
- Что-то с электромагнитным клапаном
-Септик работает по другому
-Капитальный ремонт септика после полного затопления
Устраним любые неисправности за один день
Тех. обслуживание септика:
- Удаление излишнего ила
- Прочистка инжекторов
- Промывка всех мамут-насосов
- Прочистка фильтра крупных фракций, жироуловителя, волосоуловителя
- Мойка септика Керхером
- Удаление нерастворимых
частиц из камер (жир, тряпки)
- Чистка фильтра компрессора
- Заполнение чистой водой
- Полная диагностика септика
- Ремонт мелких неисправностей
- Замена отслуживших хомутов
- Добавление бактерий
От вас только вода!
Доставка
БЕСПЛАТНО!
Бактерии
В ПОДАРОК!
и многое другое.
5500
5000
4490
3990
+ бактерии бесплатно
+ бактерии бесплатно
6800
7500
4990
5490
+ бактерии бесплатно
+ бактерии бесплатно
Все включено: выезд*, диагностика, промывка, откачка ила, чистка фильтров и т.д. (*-возможна наценка на удаленность)
срочный Ремонт септика
выезд и диагностика септика - 2500 р.*
замена компрессора - 500 р.
замена поплавка - 1500 р.
замена блока управления - 2000 р.
замена дренажного насоса - 1000 р.
замена элетромагнитного клапана - 1000
замена аэрационных элементов- от 500 р.
замена влагостойкой розетки - 300р.
*- возможна наценка на удаленность объекта.
обслуживание септика под ключ
для 3-4 человек - 3990 руб.
для 5 человек - 4490 руб.
для 6-8 человек - 4990 руб.
для 9-12 человек - 5490 руб.
для 12-15 человек - 6500 руб.
для 15 -30 человек- 7500 руб...
Лонг + 1000 руб.
Перезапуск +2000 руб
В стоимость включен выезд и полная диагностика.
Заказчику необходимо подготовить: шланг с водой непосредственно к септику
+ бактерии бесплатно
Консервация с обслуживанием
для 3-4 человек - 4990 руб.
для 5 человек - 5490 руб.
для 6-8 человек - 5990 руб.
для 9-12 человек - 6490 руб.
для 12-15 человек - 7000 руб.
для 15 -30 человек- 8000 руб...
В стоимость включен выезд, полная диагностика, обслуживание. Если обслуживание не требуется стоимость на 1500 р. меньше.
Ремонт септика
обслуживание
Консервация септика
Закажите обслуживание
ДАРИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАКТЕРИИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ
СЕПТИКА СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Любая форма оплаты
ПЛАТИТЕ КАРТОЙ, НАЛИЧНЫМИ, БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ, БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ДЛЯ ЮР.ЛИЦ
* - вызов в день обращения возможен если есть свободные специалисты.
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