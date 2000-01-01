iplogger.ru - IP Logging Service

Ремонт и обслуживание септиков, автономной канализации. Консервация и расконсервация септика. Запчасти для септика. Очистка септика.

Оперативно:

Мастер приедет в день звонка

Авария- 3 часа и мы у вас*

Качественно:

Мы строго соблюдаем регламент производителя

Только профи:

В нашей команде только опытные русские мастера, прошедшие обучение и обладающие стажем от 6-х лет

                                        СЕРВИС-ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Ремонт и обслуживание септиков Топас от компании Топол-эко
Ремонт и обслуживание септиков Юнилос от СБМ групп
Ремонт и обслуживание септиков Тополь от Экогранд
Ремонт и обслуживание септиков Евробион от Нэп-центр
Ремонт и обслуживание септиков BioDeka и Genesis от компании Дека
Ремонт и обслуживание септиков Тверь от ТД «Инженерное оборудование»
Ремонт и обслуживание септиков Биокси (Bioxy)
Ремонт и обслуживание септиков Евролос

                                           МЫ  ОБСЛУЖИВАЕМ СТАНЦИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОЩУТИТЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ:

Только лучшие:

Все мастера обучались у производителей ЛОС

Стоимость:

Доступные цены на услуги

и оборудование. Скидки постоянным клиентам до 30%

Гарантии:

Гарантии на работу и оборудование до 5 лет

Материалы:

Только от проверенных производителей

Опыт:

Ремонтируем септики

и ЛОС более 10 лет

Репутация:

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ТОПАС 911- ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

Оказываем полный спектр услуг  по продаже, технихническому обслуживанию, ремонтным работам  и очистке септиков. Мы отвечаем за свои действия, потому что даем письменную гарантию на оказанные услуги.

8-800-101-79-67

+7-926-592-27-57

Заполните заявку и мы перезвоним Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку своих персональных данных

            Продажа

            установка

            септиков

 Оригинальные

  запчасти от

  производителя

  Компрессоры

  для  прудов и

     септиков

                 Комплекты

               для  прудов и

                  септиков

    Доставка

  БЕСПЛАТНО!

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БАКТЕРИИ В СЕПТИК

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

ТОПАС911

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

 

Закажи обслуживание

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Напишите нам: Ответим на любой ваш вопрос!
МЫ БЫСТРО РЕШАЕМ КАК САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ, ТАК И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 1
2 4
3

    КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

    АППАРАТНАЯ ЧИСТКА СЕПТИКА

    обслуживание СЕПТИКА

    ремонт СЕПТИКА

5

    компрессоры для септиков

    Доставка

  БЕСПЛАТНО!

    Бактерии

  В ПОДАРОК!

и многое другое.

 ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ ! МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ

полное обслуживание СЕПТИКа

на 3-4 человека

полное обслуживание СЕПТИКа

для 5 человек

5500

5000

4490

3990

+ бактерии бесплатно

+ бактерии бесплатно

полное обслуживание СЕПТИКа

на 6-8 человек

полное обслуживание СЕПТИКа

на 9-12 человек

6800

7500

4990

5490

+ бактерии бесплатно

+ бактерии бесплатно

Все включено: выезд*, диагностика, промывка, откачка ила, чистка фильтров и т.д. (*-возможна наценка на удаленность)

 

Закажите обслуживание

ДАРИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

 БАКТЕРИИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ

СЕПТИКА СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

 

Любая форма оплаты

ПЛАТИТЕ КАРТОЙ, НАЛИЧНЫМИ, БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ, БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ДЛЯ ЮР.ЛИЦ

Сравните! Вот так должен выглядеть септик после обслуживания! Мы не боимся проблем и всегда их успешно решаем >>>
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* - вызов в день обращения возможен если есть свободные специалисты.

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Круглосуточная  служба  клиента:

 8-800-101-79-67

+7 (495)177-56-74

info@topas911.ru

 

ВВЕРХ

 

Вызвать специалиста

ТОПАС911

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОЩУТИТЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ:
Заполните заявку и мы перезвоним
Напишите нам: Ответим на любой ваш вопрос!
МЫ БЫСТРО РЕШАЕМ КАК САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ, ТАК И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 1 2 4 3 5
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